Оприлюднені нещодавно стенограми переговорів Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем спростовують твердження Кремля, що війну проти України спровокувала Революція Гідності. Таку думку висловив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи публікацію в неурядовому Національному безпековому архіві США, пише Радіо Свобода.

Згідно зі стенограмами, в 2001 році Путін назвав розвал СРСР виявом «доброї волі», який нібито передбачав відмову, зокрема, від України, яка «була частиною Росії століттями». У переговорах 2008 року президент РФ застеріг Буша від включення України до НАТО, називаючи Україну «штучною країною, створеною в радянські часи».

«Путін заперечував право України на існування в 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення і за 13 років до Революції Гідності, яку він часто називає «першопричиною» війни», – заявив речник українського відомства.

Тихий додав, що причиною війни була й залишається «імперська пухлина в його та інших російських головах».

Американська влада наразі публічно не коментувала публікацію документа.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, в опублікованих архівах є такі слова Путіна: “На” Україні живуть сімнадцять мільйонів росіян — третина населення. Україна — дуже складна держава.

Це не нація, створена природним шляхом. Це штучна країна, створена ще за радянських часів. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини — це майже вся Західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала території від росії — це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів було передано Україні.

Це досить велика європейська країна з населенням 45 мільйонів. Її населяють люди з дуже різним світоглядом. Якщо ви поїдете до Західної України, ви побачите села, де єдина мова — угорська, і люди носять ті самі шапочки. На сході люди носять костюми, краватки та великі капелюхи.

НАТО сприймається великою частиною українського населення як ворожа організація. Це створює такі проблеми для Росії (вступ України до НАТО — ред.). Це створює загрозу розміщення військових баз і нових військових систем у безпосередній близькості від Росії.

Це створює для нас невизначеності та загрози. І, спираючись на анти-НАТОвські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширюватися. Росія весь час створюватиме там проблеми.