Снігові підсумки за останні 30 років підбив Миколаївський гідрометцентр.

І дійшов висновку, що загалом сніговий покрив на Різдвяно-новорічні свята не є характерним явищем для Миколаївщини.

Так, за останні 30 років сніг на Святвечір випадав тільки 10 разів, на Різдво – ще рідше (8 разів), а на 31 грудня – тільки 7 разів за 30 років.

Виняток по Миколаєву зафіксований 31 грудня 2014 року: висота снігового покриву склала 26 см при суцільному покритті поверхні ґрунту.

