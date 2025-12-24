Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 24 грудня

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував ударним дроном (попередньо – БпЛА типу «Молнія») Чорноморську громаду. Унаслідок удару в с. Чорноморка сталося загорання покрівлі школи, яке було оперативно ліквідовано до прибуття підрозділів ДСНС. Постраждалих немає.

Також учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з ударів у с. Парутине пошкоджено будиночок на території бази відпочинку. У с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Постраждалих немає.