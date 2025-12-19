Після масованої атаки на місто у ніч з 12 на 13 грудня пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти житлової та нежитлової забудови. Тож управління ДАБК міської ради без зволікань організувало проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів.

Обстеження розпочали 15 грудня та завершили вже вчора, 18 грудня.

Про результати сьогодні, 19 грудня, повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Фахівці управління спільно з представниками департаменту житлово-комунального господарства та адміністрацій районів оперативно працювали безпосередньо на місцях, фіксуючи наслідки атаки ворога.

Станом на 18.12.2025 обстежено 90 приватних житлових будинків, з них 88 об’єктів – під час виїздів комісії на місце; 2 об’єкти – за заявами від власників.

Під час роботи комісія зіштовхнулася з низкою обставин, що ускладнили проведення обстеження:

🔸на 11 об’єктах власники були відсутні;

🔸по 5 об’єктах власники відмовилися від проведення обстеження;

🔸на 7 об’єктах відсутні правовстановлюючі документи.

Серед зазначених об’єктів – повністю зруйнований житловий будинок, який не був введений в експлуатацію та не має правовстановлюючих документів.

Окремо під час роботи комісія виявила 2 пошкоджені нежитлові об’єкти, обстеження яких наразі не проводилося у зв’язку з відсутністю заяв від власників.

«Незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо працювати у посиленому режимі, щоб кожне пошкодження було зафіксоване належним чином, а постраждалі громадяни якомога швидше отримали необхідну допомогу», – зазначають в управлінні ДАБК.

В міськраді нагадують: для проведення комісійного обстеження необхідно звернутися із заявою до управління за адресою: вул. Херсонське шосе, 48/8.

Також ви можете направити скан-копію заяви на електронну пошту: dabimk@mkrada.gov.ua

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0512) 53-31-18, 53-81-25.

