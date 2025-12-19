Керівник української переговорної групи Рустем Умєров у США і повідомляє, що ось-ось почнуться чергові переговори з американцями, які тепер називають консультаціями.

-Сьогодні у Сполучених Штатах разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим розпочнемо черговий раунд консультацій з американською стороною.

До цього формату, на запрошення американської сторони, залучені також європейські партнери. Дякуємо США за координацію, яка дозволяє зберігати спільне бачення та рухатися узгоджено.

Налаштовані конструктивно. Уже провели попередні консультації з європейськими колегами та готуємося до подальших розмов з американською стороною.

За підсумками консультацій – доповідь Президенту України Володимиру Зеленському. Діємо чітко відповідно до визначених Президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково, – повідомив Умєров.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор спілкувався онлайн із своїм народом і за спиною у нього була карта РФ із Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою і Херсонською областями. Крім того, він все частіше повторює, що вони будуть повертати всі “історичні землі”.