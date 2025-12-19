НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.

Як стало відомо, 19 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки вдома та на робочому місці у Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Також обшуки відбулися у кабінеті голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Обидва посадовці прокоментували слідчі дії та візит НАБУ.

За даними слідства, голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. дол. США.

За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Власник ділянки на пропозицію пристав, а після ухвалення Луцькою міською радою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тис. дол. США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.

Наразі депутатам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а хабародавцю – за ч. 1 ст. 369 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.