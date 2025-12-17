Відеозвіт про виконане завдання після скоєння злочину фігурант надіслав замовникам, однак куратори видалили чат та залишили виконавця без обіцяних грошей.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Подія сталась вночі наприкінці листопада в одному із мікрорайонів Миколаєва. Фігурант облив легкозаймистою рідиною і підпалив автомобіль Ford Transit, що належить гуманітарній неурядовій організації, яка займається розмінуванням. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнав і припаркований поруч Mitsubishi.

На місце події негайно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу, та поліцейські, які розпочали комплекс першочергових слідчих дій.

Упродовж декількох годин проведення оперативно-розшукових заходів оперативники управління карного розшуку, Миколаївського райуправління, слідчі та оперативники відділення поліції №2 Миколаївського РУП за участі фахівців управління кримінального аналізу за допомогою записів, у тому числі з відеокамер, що під’єднані до системи «Безпечне місто», а також за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва встановили особу зловмисника та його місцезнаходження.

Поліцейські з’ясували, що через один із месенджерів із хлопцем зв’язався невідомий і запропонував за грошову винагороду спалити транспортний засіб. Молодик погодився, заздалегідь придбав легкозаймисту рідину, розвідав територію та вночі скоїв підпал автомобіля гуманітарної організації. Знявши на відео момент виконання «завдання», надіслав його замовнику. Після чого куратор видалив чат та перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці затримали 18-річного миколаївця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події та у фігуранта поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефон та інші речі, що мають доказове значення.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За пошкодження автомобіля шляхом підпалу молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нині апеляційний суд за клопотанням прокурорів змінив підозрюваному обраний запобіжний захід суду першої інстанції на тримання під вартою.

