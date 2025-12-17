В Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер, пише Кореспондент.

За його словами, саме такого статусу набула надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Одещини 13-14 грудня.

“Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації. Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області”, – написав Кіпер.

За його словами, окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Нацполіції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи, – пояснив начальник ОВА.