Австралійська влада висунула 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі, стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, унаслідок якого загинули 15 осіб, пише ЛБ.

24-річний чоловік, якого ідентифікували як Навіда Акрама, залишається під охороною поліції в лікарні, повідомила поліція Нового Південного Уельсу. Під час нападу його поранили правоохоронці. За словами офісу прем’єр-міністра Ентоні Албанезе, напад був натхненний угрупованням “Ісламська держава”.

Обвинувачення проти Акрама також включають 40 епізодів з нанесення тяжких тілесних ушкоджень з наміром убивства. Його батька, 50-річного Саджида Акрама, вбила поліція.

Унаслідок події штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, планує наступного тижня посилити законодавство щодо обігу вогнепальної зброї.

Законодавство розгляне обмеження кількості вогнепальної зброї, яку може мати одна особа, перекласифікацію дробовиків, обмеження використання стрічкових магазинів та скасування процедури апеляції після прийняття рішення про вилучення ліцензії на зброю, заявив прем’єр штату Кріс Міннс.