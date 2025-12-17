Голова правління ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін заявив 16 грудня, що Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора “злили” в Telegram-канали його інтимні фотографії з телефона, вилученого під час обшуку.

“ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.

Так Сухачов, Кравченко і ко “відповіли” на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП.

Я не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка – тварини вони і є тварини.

Але оскільки на посадах їх продовжує тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а й підтримує такі їхні дії.

Мушу визнати, що публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону – це нове дно, яке Зеленський пробив разом зі своїми силовиками”, – написав Шабунін, якого весь час переслідують скандали.

У цьому конкретному випадку він припускає, що “злив” інтимних фото – це відповідь на запуск сайта з переліком осіб, нібито причетних до “знищення” Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У ДБР заявили, що ретельно перевірять цю інформацію.

“Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження.

Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом.

Державне бюро розслідувань ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня ДБР повідомило про завершення розслідування кримінального провадження щодо Шабуніна. За даними слідства, він систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини. Сам Шабунін звинуватив ДБР у брехні.

У мережі думки щодо “голої” історії розділилися. Хтось зловтішається, хтось співчуває Шабуніну, а хтось дивується його обуренню зливом.