Вчора, 16 грудня, в автобусі КП “Миколаївпастранс” на одному з маршрутів стався прикрий інцидент.

Пасажир з ознаками алкогольного сп’яніння вчинив напад на контролерку та притиснув її біля вхідних дверей транспортного засобу.

Про це повідомили в КП «Миколаївпастранс», передає Інше ТВ.

Водій автобуса, скориставшись тривожною кнопкою, негайно викликав поліцію. На порушника складено відповідний протокол.

Адміністрація КП «Миколаївпастранс» вкотре закликає пасажирів до людяної та відповідальної поведінки. Ми всі хочемо, щоб громадський транспорт працював стабільно, дотримувався графіків руху, а обслуговування було якісним.

Нагадуємо, що на маршрутах підприємства працюють контролери, які здійснюють перевірку наявності проїзних документів (квитків, посвідчень і т і). Це їх робота. Будь-які прояви агресії щодо працівників транспорту є неприпустимими та матимуть відповідні правові наслідки.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні в Миколаєві група п’яних молодиків побила водія комунального автобусу – за те, що вступився за пасажирів