Словесний конфлікт між чоловіками виник після розпиття алкогольних напоїв. У ході сварки фігурант кілька разів вдарив ножем у груди потерпілого, після чого виштовхав його з будинку.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

На місце події прибули фахівці швидкої медичної допомоги, поліцейські слідчо-оперативної групи та оперативники відділення поліції №5 Миколаївського райуправління. Потерпілого медики госпіталізували, а правоохоронці розпочали першочергові слідчо-оперативні дії.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 41-річний місцевий житель, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Оперативники з’ясували, що в одному із будинків садового товариства між фігурантом та постраждалим, які разом вживали спиртні напої, виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ніж та наніс ним кілька ударів в область грудної клітини знайомому.

Нині потерпілий перебуває у лікарні. Медики оцінюють його стан, як середньої тяжкості.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знаряддя злочину – ніж- поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомляло Інше ТВ, Ретельніше обирайте, з ким пити, – на Миколаївщині 27-річний чоловік отримав удар ножем в живіт від товариша по чарці