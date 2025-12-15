Працевлаштування та низька ціна на товар від шахраїв: поліцейські закликають громадян бути пильними під час пошуку товарів та заробітку в соцмережах

Протягом тижня аферисти пропонували своїм жертвам придбати дрова за низькою ціною та отримати швидкий онлайн-заробіток, а в результаті ошукали громадян майже на 30 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали досудові розслідування та встановлюють особи зловмисників.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До Первомайського райвідділу поліції звернулись місцеві мешканці з повідомленням про те, що невідомі заволоділи їхніми коштами. Так, 29-річна жінка та 68-річний чоловік намагались придбати в соціальних мережах дрова за ціною нижче ринкової. Нібито продавці переконали заявників про наявність скидки при умові повної оплати за товар. Потерпілі погодилися та перерахували наперед одразу всю суму в розмірі майже 12 тисяч гривень, після чого зв’язок із псевдопродавцями втратився, а громадяни залишилися без дров і без грошей.

Третя заявниця відгукнулась у соцмережі на пропозицію отримувати винагороду за перегляд відео та проставлення лайків. Для нібито збільшення винагороди за виконану роботу 32-річна жінка перерахувала 17 тисяч гривень зі свого рахунку на банківську картку шахраїв. Після останнього платежу зв’язок із псевдороботодавцем втратився, а обіцяний заробіток та перераховані кошти потерпілій так ніхто не повернув.

За вказаними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст.190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Як повідомляло Інше ТВ, Намагався зробити онлайн-покупку, а втратив 35 тис.грн. – на Миколаївщині чергова жертва шахраїв