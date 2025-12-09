Покупка системи безперебійного живлення за привабливою ціною в інтернеті обернулася для чоловіка з Вознесенську втратою коштів.

Про цей випадок повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До Вознесенського районного управління поліції звернувся 56-річний місцевий житель із повідомленням, що його ошукали. Зі слів заявника, кілька днів тому на одній із онлайн-платформ оголошень він знайшов вигідну пропозицію купівлі системи безперебійного живлення. Зв’язавшись із нібито продавцем, чоловік узгодив умови купівлі та перерахував 35 тисяч гривень на вказаний рахунок. Після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника.

