Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку його країни як належне, закликаючи до перезавантаження відносин між двома країнами перед їхньою зустріччю у Варшаві в п’ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

В інтерв’ю новинному сайту wp.pl Навроцький заявив, що поляки “часто не відчувають себе партнерами” у відносинах зі своїм східним сусідом, якого Варшава підтримувала військовою допомогою та приймала біженців, що тікали від повномасштабного вторгнення Росії майже чотири роки тому.

Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні — і я вірю, що мені це вдасться — домогтися того, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера – цитують президента в інтерв’ю, опублікованому в понеділок.

Як зазначає видання слова Навроцького свідчать про потенційно напружену зустріч із Зеленським — їхній перший офіційний контакт відтоді, як він обійняв посаду в серпні. Польський президент виступав проти членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також він намагався використати зростання антиукраїнських настроїв під час своєї виборчої кампанії на початку цього року. Навроцький, союзник націоналістичної опозиції, під час перегонів отримав підтримку з боку посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Навроцький неодноразово вступав у суперечки з урядом прем’єр-міністра Дональда Туска — від призначення послів до визначення пріоритетів зовнішньої політики.