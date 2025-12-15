Євросоюз оприлюднив план гарантій безпеки для України, який передбачає шість ключових пунктів, та застеріг проти змін її кордонів силою, наголосивши на праві українського народу самостійно ухвалювати рішення щодо своєї території.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на офіційному сайті президента Фінляндії.

Спільна заява європейських лідерів за підсумками зустрічі в Берліні

Лідери США та європейських країн підтвердили спільну готовність працювати над наданням надійних гарантій безпеки та підтримкою економічного відновлення України в контексті можливої угоди про завершення війни. Така підтримка, зокрема, передбачатиме:

Сталу й значну допомогу Україні у розбудові її збройних сил, які мають зберігатися на мирному рівні чисельністю близько 800 тисяч осіб, необхідному для стримування агресії та захисту території держави;

Формування очолюваної Європою багатонаціональної місії «Україна» за участі держав, готових долучитися в межах Коаліції охочих, за підтримки Сполучених Штатів.

Місія сприятиме відновленню спроможностей Збройних сил України, забезпеченню безпеки повітряного простору та підтримці безпечного судноплавства, зокрема шляхом діяльності на території України;

Створення очолюваного США механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню з міжнародною участю, який забезпечуватиме раннє попередження про можливі атаки, фіксацію та реагування на порушення, а також функціонування механізму деескалації для опрацювання взаємних кроків зі зниження напруги;

Взяття юридично зобов’язувального зобов’язання, відповідно до національних процедур, вживати заходів для відновлення миру й безпеки у разі майбутнього збройного нападу.

Такі заходи можуть включати застосування збройної сили, надання розвідувальної й логістичної допомоги, а також економічні та дипломатичні дії;

Інвестиції в майбутній добробут України, зокрема шляхом виділення значних ресурсів на відновлення та реконструкцію, укладення взаємовигідних торговельних угод і з урахуванням необхідності компенсації Україні збитків, завданих росією.

У цьому контексті суверенні активи росії в Європейському Союзі були знерухомлені;

Тверду підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Лідери висловили підтримку президенту Зеленському та заявили про готовність підтримати будь-які рішення, які він ухвалить щодо конкретних українських питань.

Підтвердили принцип непорушності міжнародних кордонів і наголосили, що кордони не можуть змінюватися силою.

Рішення щодо територій належать виключно народу України після запровадження ефективних і надійних гарантій безпеки.

Окремі питання мають бути вирішені на фінальних етапах переговорного процесу, та підтвердили готовність підтримати президента Зеленського у разі необхідності проведення консультацій із громадянами.

Будь-яка домовленість має гарантувати довгострокову безпеку та єдність євроатлантичного простору, а також зберігати ключову роль НАТО у забезпеченні надійного стримування.

Питання, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, обговорюватимуться відповідно серед держав-членів ЄС і НАТО.

Тепер відповідальність за демонстрацію готовності досягти тривалого миру лежить на росії — шляхом погодження з мирним планом президента Трампа та згоди на припинення вогню.

Домовилися й надалі посилювати тиск на росію, аби спонукати Москву до змістовних переговорів.

🇩🇪 канцлер Мерц,

🇫🇮 президент Стубб,

🇫🇷 президент Макрон,

🇪🇺 президент Кошта,

🇪🇺 президент фон дер Ляйен,

🇸🇪 прем’єр Крістерссон,

🇩🇰 прем’єр Фредеріксен,

🇮🇹 прем’єр Мелоні,

🇳🇱 прем’єр Схооф,

🇳🇴 прем’єр Стьоре,

🇵🇱 прем’єр Туск,

🇬🇧 прем’єр Стармер.

Ця заява залишається відкритою для приєднання інших країн.