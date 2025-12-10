Виставка ворожих повітряних цілей, збитих воїнами 208 зенітної ракетної Херсонської бригади, триває у Миколаєві.

Чималий інтерес до експозиції виявляють школярі місцевих навчальних закладів. Адже вона розповідає історію мужності, незламності та майстерності наших захисників неба.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь», передає Інше ТВ.

Під час екскурсії, проведеної на прохання дітей воїнами бригади, юні миколаївці ознайомилися зі зразками знищеної ворожої техніки та дізналися про особливості бойової роботи українських захисників і захисниць.

За допомогою мультимедійних пристроїв і QR-кодів, розміщених біля кожного експонату, діти могли переглянути відео збиття ворожих ракет та безпілотників.

Також у форматі вільного спілкування школярі ставили воїнам запитання й отримували на них змістовні, вичерпні відповіді.

На фото – учні Миколаївського ліцею №19.

