Папа Лев прокоментував останні коментарі Дональда Трампа в інтерв’ю, в яких він сказав, що Європа перебуває в занепаді та має «слабких» лідерів.

Про це пише Sky news.

На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що «воліє не коментувати це».

Але потім він додав:

«Я думаю, що, на жаль, деякі частини цього, які я бачив, вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами.

«Зауваження, які лунають щодо Європи також в останніх інтерв’ю, я думаю, намагаються розбити те, що… має бути дуже важливим союзом сьогодні та в майбутньому».

Далі він прямо згадав президента США:

«Отже, це програма, яку склали президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів». Він має право це зробити, але в ньому є низка моментів, які, на мою думку, хоча, можливо, багато людей у ​​Сполучених Штатах погодяться, я думаю, що багато інших побачать у цьому деякі речі.