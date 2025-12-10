Покровськ і Мирноград є добре укріпленими районами української оборони, і ця оборона продовжується. Водночас українським захисникам довелося відійти з позицій, які розташовані за 5-7 кілометрів від Покровська.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на зустрічі з керівниками медіа.

“Кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там”, – наголосив генерал.

Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.

За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним.

“Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли”, – зазначив він.

Сирський також розповів, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча російські окупанти цього прагнуть. Він додав, що логістика у місті ускладнена, але вона здійснюється.

Генерал також повідомив, що восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Однак після цього їм вдалося здійснити контрнаступальну операцію.

Сирський сказав, що окупанти на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. За його словами, наразі там перебуває вже 156 тисяч солдатів РФ.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ розповів, що на Покровський напрямок припадає до половини усіх КАБів, які росіяни застосовують по лінії фронту. Він підкреслив, що нині це головний театр військових дій.