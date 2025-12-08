На базі стайні ім. Володимира Сороки спільно з благодійним фондом «Індіго» було проведено благодійний захід до Дня святого Миколая.

У події взяли участь дві групи дітей. Загалом протягом дня стайню відвідали близько 100 людей, повідомили організатори.

Для учасників організували екскурсію стайнею, під час якої діти ознайомилися з кіньми та умовами їх утримання. Після екскурсії юні гості взяли участь у спортивній естафеті. Програму заходу також доповнив виступ театру “Покоління” та зустріч зі святим Миколаєм. Усі діти отримали подарунки, які забезпечив благодійний фонд «Індіго». Після завершення програми учасники мали можливість сфотографуватися, придбати сувенірну продукцію та покататися верхи.

«Ми прагнемо створювати для дітей не лише святкову атмосферу, а й можливість пізнати тварин та відчути себе частиною особливого середовища. Спільно з партнерами нам вдалося організувати змістовний та теплий захід», — зазначила одна з організаторок акції, тренерка стайні Олександра Янєва.

Колектив стайні ім.В.Сороки дякує благодійному фонду «Індіго» та «Південьконецентру» за співпрацю та підтримку у проведенні заходу.

Як повідомляло Інше ТВ, Для дітей і казка в Миколаївському худдрамі, і подарунки – на фінішну пряму вийшла благодійна акція «Стань Чарівником» (ФОТО)