До кінця 2025 року в Миколаєві завершать основні будівельні роботи на очисних спорудах та запустять першу ступінь очищення води. Повноцінно система запрацює навесні 2026 року та дозволить забезпечити місто питною водою.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко під час зустрічі з журналістами 8 грудня в Миколаєві, інформує Міністерство.

Миколаївський водогін включає не лише будівництво нового трубопроводу, а й створення сучасних систем очистки, впровадження автоматизованого контролю якості води та забезпечення стабільної роботи у надзвичайних умовах.

«Миколаївський водогін — це повністю нова інженерна система, створена з нуля. Для України проєкт унікальний, адже він поєднує комплексний підхід і високий рівень автоматизації. Ми завершили будівництво нового трубопроводу менш ніж за півроку, а системи очистки зводимо з вересня. Це надзвичайно швидкі темпи. Цей проєкт уже став прикладом для інших українських міст і для міжнародних партнерів, які підтримують модернізацію критичної інфраструктури. Маємо повністю завершити систему очистки, щоб забезпечити централізоване постачання питної води», — зазначив заступник Міністра Артем Рибченко.

Щоб Миколаїв отримував очищену питну воду, паралельно реалізуються кілька ключових проєктів.

Так, у місті будується нова станція попередньої очистки води. Її фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва водогону. Комплекс включає станцію дозування реагентів, дискову фільтрацію, резервуари очищеної води та електротехнічну інфраструктуру. Завершення основних робіт планується до кінця року, готовність становить понад 80%.

У Новій Одесі триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод потужністю 200 м³/добу. Вона працюватиме за сучасною технологією MakBoxPro-200 та забезпечить екологічно безпечне очищення, зменшить навантаження на Південний Буг і захистить ґрунти та підземні води. Готовність робіт за проєктом становить 90%.

Всі об’єкти водогону відповідають вимогам безпеки: кабельні лінії прокладено під землею, передбачено резервні генератори та укриття для персоналу, обладнання здатне працювати навіть під час відключень електроенергії.

Нинішня вартість будівництва водогону становить 6,3 млрд грн разом із додатковими роботами, тоді як початкова складала 8,7 млрд грн. За підсумками експертизи, проведеної Агентством відновлення проєкт вдалося здешевити на 25%. Зекономлені кошти спрямували на розширення можливостей системи очистки.

Як повідомляло Інше ТВ, Компанія Avtostrada завершує будівництво очисних споруд для Миколаєва, але вода буде не раніше початку 2026-го (ФОТО)