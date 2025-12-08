Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною й узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки.

-Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Вдячний лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції – Емманюелю Макрону та Німеччини – Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру.

Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України. Дякую лідерам за готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру, – написав Зеленський.