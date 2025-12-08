У понеділок, 8 грудня, біля японського узбережжя Aоморі стався сильний землетрус. Його магнітуду оцінюють у 7.6 бала. Через це місцеві АЕС проводять перевірку безпеки.

Про це повідомляє Kyodo News.

Землетрус магнітудою 7,6 стався на північному сході Японії, оголошено попередження про цунамі, – йдеться у повідомленні.

Пізно ввечері в понеділок на північному сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,6. Метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі для прибережних районів Хоккайдо, а також префектур Аоморі та Івате. Метеорологічне агентство Японії попередило про цунамі магнітудою до 3 метрів після землетрусу, який, за його словами, стався о 23:15 біля Аоморі на глибині 50 кілометрів. Магнітуда була переглянута з початкової, коли йшла мова про 7.2 бали.

Уряд Японії перевіряє наявність постраждалих та пошкоджень майна, повідомив головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара на прес-конференції рано вранці у вівторок. Міністр оборони Шінджіро Коїдзумі окремо повідомив журналістам, що для збору інформації на північному сході Японії було задіяно літаки Сил самооборони.

В Аоморі та Хоккайдо надійшли повідомлення про кілька травм, що не загрожують життю. Уряд префектури Аоморі заявив, що близько 2700 будинків залишилися без електроенергії.

Про жодні аномалії на атомних електростанціях на Хоккайдо або в північно-східних префектурах Аоморі, Міягі та Фукусіма не повідомлялося.

Рух швидкісних поїздів Тохоку Сінкансен між станціями Фукусіма та Сін-Аоморі було зупинено, повідомив оператор JR East.

За даними метеорологічного агентства, землетрус стався в районі вздовж жолоба, що проходить біля узбережжя Хоккайдо та північно-східної Японії, районі, де уряд попереджає про сильні землетруси, спричинені зануренням Тихоокеанської плити під головний острів Хонсю.