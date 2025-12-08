У 2026 році модними будуть ефектні тони й техніки освітлення. Тренди стають простішими та природнішими.

Про це пише Vogue.

Після 2025 року, коли домінували світліші бежеві відтінки, а також техніки з освітленням або ефекти на кшталт балаяж, подіуми на наступний рік показують інший напрям. У 2026-му в тренді будуть природні, мінімалістичні відтінки, що не потребують складного догляду, але забезпечують стильний вигляд навіть тоді, коли візити до майстра стають рідшими. Цю тенденцію до природності ми бачимо і в макіяжі, і в бровах, і в манікюрі. Модні тренди 2026 року покликані спростити наше життя й наблизити образи до їхньої сутності.

Кольори волосся, які задаватимуть тон у 2026 році, за версією подіумів

Espresso Martini Brunette

Теплий мідний

Глибокий чорний

Honey ginger blonde

Надзвичайно світлий блонд

Каштановий махагон

Світлий рудуватий (джинджер)

Espresso Martini Brunette



Почнемо з одного з нашої улюбленої класики — темного каштанового. У соцмережах він також відомий як Espresso Martini Brunette і обіцяє стати одним із фаворитів 2026 року. Як і коктейль, що дав йому назву, цей відтінок вирізняється насиченою основою з легкими теплими переливами, які додають глибини, багатовимірності та додаткового блиску волоссю.

Zimmermann весна-літо 2026

Теплий мідний



Ще один з фаворитів 2026 року: бренди Erdem і Zimmermann пропонують теплий мідний як одну з найперспективніших тенденцій. Хоча він особливо пасує людям із теплим підтоном шкіри, завдяки гнучкості відтінків він може підкреслити красу будь-кого: на світлій шкірі надає сяяння і природного ефекту засмаги, а на смаглявій створює сучасний і вишуканий контраст.

Erdem весна-літо 2026

Глибокий чорний



Хоча глибокий чорний, який показали Christian Dior, Bottega Veneta, Philipp Plein і Vaillant, на перший погляд, може здаватися не надто інноваційним, він впевнено утримує місце серед трендів завдяки своїй універсальності та позачасовості. І це не дивно: він є безпрограшним варіантом для всіх. Чи маєте ви холодний підтон і прагнете виразного контрасту (який також підкреслить ваші очі), чи теплий — чорний здатен гармонізувати образ. Елегантний і загадковий вибір, улюблений Демі Мур і Дуа Ліпи, що виразно окреслює риси обличчя та додає сяйва.

Christian Dior весна-літо 2026

Honey ginger blonde



Усе вказує на те, що тон, який поєднує медові, блондинисті та імбирні нотки (honey ginger blonde) і який Емма Стоун носить уже багато років, стане одним із найзатребуваніших у 2026 році. На подіумах Roberto Cavalli та Sacai його здатність освітлювати та пом’якшувати риси обличчя очевидна. Молодіжний вибір, що дозволяє м’яко перейти від коричневого до золотистого або навпаки).

Roberto Cavalli весна-літо 2026

Надзвичайно світлий блонд



Світлі блонди, а точніше екстрасвітлі, також знаходять своє місце у цій добірці. Можливо, вони нагадають вам Мерилін Монро, 90-ті, культові зачіски Клаудії Шиффер чи Керолін Бессетт-Кеннеді; сучасні ікони, як-от Аня Тейлор-Джой, теж зробили його своєю візитівкою. Або про 2024 рік, коли зміна образу Кендалл Дженнер підірвала інтернет. Подіуми Akris і Ferragamo підтвердили: у 2026-му цей колір перестане бути винятковою ознакою і стане одним із головних трендів. Його варто поєднувати з bleached brows (ще одним модним акцентом 2026 року) та використовувати його здатність максимально висвітлювати обличчя і підкреслювати риси.

Akris весна-літо 2026

Каштановий махагон



Каштановий махагон — ідеальний вибір, якщо хочеться поєднати інтенсивність і сяяння. Хоча основа цього кольору досить глибока, червонуваті переливи додають йому неповторної теплоти. Під світлом він може здаватися світлішим, і це інколи бентежить новачків, але насправді махагон пасує всім незалежно від колоритів. Aje та Christopher Esber це підтверджують і називають його одним із безпрограшних кольорів 2026 року.

Aje весна-літо 2026

Світлий імбир



І насамкінець: для тих, хто завжди мріяв про руде волосся, маємо гарну новину. J. Salinas, Chanel і Tove у своїх показах роблять акцент на світлому джинджері як на молодіжній, сучасній і виразній опції. Відтінок, який природно більше пасує людям із теплим підтоном, але точно вартий уваги, якщо хочете, щоб наступна зміна образу була справді вартою.

Chanel весна-літо 2026