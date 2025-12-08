Монобанк запустив власну платформу для продажу речей – monoбазар.

Про це повідомив у Telegram Олег Гороховський.

-Тепер на monoмаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що).

Зараз у нас бета і ми запрошуємо вас на тестування!

Є три великих плюси, чому продавати через monoбазар краще:

Будь-що можна купити частинами. Усі продавці вже верифіковані моно, отже, шахраювати тут незручно, якщо не сказати, що неможливо. Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж.

А взагалі, там багато цікавих функцій. Наприклад, наша ШІ-шка заповнює за вас довгий опис товару, а вам треба лише сказати про нього декілька слів типу «айфон, 80% батарея, коцаний екран». Так, здається, ви значно заощадите час.

Плюс, нам здається, що більшість діалогів з покупки – це торги, які теж марнують час. Тож ми автоматизували торг – ви можете запропонувати ціну, а продавець побачить і подумає, чи згоден за стільки продати. І діалогів немає!

А ще продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається – гроші самі повернуться до вас, а посилка – відправникові.

Комісія за будь-який продаж стала – поки тестуємося, до 8 січня – лише 0,1%. Коли переконаємося, що все працює нормально, стане 1,9%. А під час купівлі оплачуєте додатково лише доставку.

І ще важлива деталь: до 8 січня ви можете продати річ на благодійність, натиснувши відповідний тумблер. У такому випадку не тільки ваша сума задонатиться на Хартію, а ми ще додамо стільки ж від себе!

Знаходиться Базар під кнопкою Маркету, в окремому розділі — зайдіть, потестіть, пишіть фідбеки, а ми завдяки цьому будемо коригувати розвиток проєкту, – написав Гороховський.

За три години у monoбазарі було вже 17 тис. оголошень.