У Луврі через прорив водопровідної труби було затоплено близько 400 рідкісних книг у відділі єгипетських старожитностей.

Про це у неділю, 7 грудня, повідомило Reuters, передає Gazeta.ua.

“Проблема була відома роками, ремонт запланований лише на вересень 2026-го”, – наводить агентство слова заступника адміністратора музею Франсіса Стейнбока.

За його словами, серед пошкоджених книг – не найцінніші експонати, але це наукова література, якою щодня користуються фахівці.

