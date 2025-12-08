Президент України Володимир Зеленський повідомив, кого розглядає на посаду голови Офісу президента України.
Про це президент повідомив журналістами під час візиту до Великої Британії.
Серед кандидатів на посаду:
міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
міністр оборони Денис Шмигаль;
заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
заступник керівника ОПУ Павло Паліса
та керівник ГУР Кирило Буданов.
Зеленський схиляється до Шмигаля та Федорова.
“Але є проблеми з тим, що хтось їх повинен замінити на нинішніх посадах”, – сказав президент.