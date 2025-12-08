Президент України Володимир Зеленський повідомив, кого розглядає на посаду голови Офісу президента України.

Про це президент повідомив журналістами під час візиту до Великої Британії.

Серед кандидатів на посаду:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

міністр оборони Денис Шмигаль;

заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОПУ Павло Паліса

та керівник ГУР Кирило Буданов.

Зеленський схиляється до Шмигаля та Федорова.

“Але є проблеми з тим, що хтось їх повинен замінити на нинішніх посадах”, – сказав президент.