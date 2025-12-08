Президент України на шляху до Брюсселя відповів на запитання репортерів, чи розглядає українська влада питання відмови від якихось територій у контексті мирних перемовин. Володимир Зеленський сказав:

-Ми не маємо ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, міжнародного права, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали територію. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати, за це ми і боремось.

Зеленський на запитання журналістів сказав, що президент Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф справді працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо «на яких засадах» вона закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення.

Також президент заявив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдений компроміс, питання де потрібно залучати європейські кошти і питання гарантій безпеки.

Зеленський сказав, що українці з європейцями допрацюють свій план, і напевно завтра він буде готовий — його відправлять американцям.

Президент також прокоментував гарантії безпеки, які хоче отримати Україна.

“Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо це буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі США”, – зазначив президент.