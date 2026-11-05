Вже вдруге за тиждень європейські авіалінії сколихнула нова хвиля анонімних погроз про вибухи. Літаки були змушені здійснювати посадки та змінювати маршрути. Деякі з них супроводжували винищувачі та перевіряли сапери зі службовими собаками.

Голова групи авіаційної безпеки Dyami Ерік Шутен заявив, що більшість країн, які отримали погрози, підтримують Україну, пише RFI Українською.

Загрози літакам

Погрози надходили електронною поштою. 5 листопада вони зачепили авіакомпанії Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT, Iberia, Air Europa, EasyJet та Scandinavian Airlines (SAS), які здійснювали рейси у Європі. Про це пишуть агенції AP та Reuters.

Рейс Aer Lingus (EI402) прямував з Дубліна до Рима. Після сигналів про загрозу від італійських служб літак перенаправили на військову авіабазу в Евре, за 100 км на захід від Парижа. Французький винищувач супроводив лайнер до посадки. Усіх 151 пасажира та 6 членів екіпажу безпечно евакуювали, а перевірку літака здійснювали військові сапери зі службовими собаками, доки пасажирів опитували групами по 10 осіб.

Тим часом винищувачі ВПС Болгарії супроводжували три рейси Ryainair, що прямували до Софії із Копенгагена, Мадрида та Лондона. Рейси з Данії та Іспанії безпечно сіли у столичному аеропорту, а рейс із Лондона спрямували до Пловдива.

Піднімали винищувачі також ВПС Італії. Вони супроводжували літака Finnair (AY1761) з Гельсінкі до Рима. Ще один рейс Finnair (оператор Jettime) до Відня та декілька літаків у Мілані й Римі пройшли стандартні перевірки.

Рейс Wizz Air із Мілана до Бухареста безпечно приземлився в столиці Румунії. Фахівці Розвідувального агентства Румунії (SRI) та аеропорту провела перевірку, яка підтвердила відсутність небезпеки.

В Іспанії Guardia Civil зафіксувала три хвилі погроз за 20 хвилин, що зачепили рейси Air Europa, які прямували з Мадрида до Парижа та Iberia, що летіли до Мадрида з Мілана та Рима. У Празі поліція перевірила 4 літаки (зокрема рейси EasyJet), оцінивши загрозу як низьку. У Варшаві через перевірку борту LOT до Парижа тимчасово перекривали одну зі злітно-посадкових смуг.

Це вже друга хвилю погроз європейській авіабезпеці лише впродовж цього тижня. У вівторок, 3 листопада, щонайменше сім авіарейсів та один круїзний лайнер отримали погрози про вибухи. Це спричинило перебої в аеропортах по всій Європі, хоча жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

«З геополітичного погляду, я вважаю, завжди потрібно враховувати сценарій гібридної війни, де певна країна таким чином – і сьогодні ми дивимося саме на Росію, чи не так? – атакує нас на багатьох фронтах: від залізниці до супермаркетів та, із найновішого, банків крові. Енергетичний сектор, інтернет-сфера та авіація – серед них», – наголошує голова групи авіаційної безпеки Dyami Ерік Шутен.

Атаки на критичну інфраструктуру

Хвиля авіаційних загроз збіглася з іншими масштабними інцидентами в критичній інфраструктурі Європи. Цього тижня невідомі хакери знову повторно вивели з ладу системи автоматичного охолодження у великих мережах супермаркетів у кількох країнах. Зокрема, у бельгійських філіях Carrefour, Intermarché та Ikea, Coop та ICA у Швеції, Delhaize у Люксембурзі, Kesko у Фінляндії, SuperValu в Ірландії та магазинів в Естонії. Кіберудару зловмисники завдали також по французьких банках крові, але, на щастя, обійшлося, без наслідків.

Генеральний директор компанії з авіаційної кібербезпеки Cyviation Еліран Альмог заявив, що серійні погрози авіації можуть слугувати не лише для завдання економічних збитків, а й для вивчення реакції та алгоритмів дій авіакомпаній, аеропортів і національних служб безпеки. Хто за цим може стояти?

«Керівники західних розвідок стверджують, що Москва проводить кампанію саботажу в Європі, яка приймає багато різних форм і, ймовірно, посилиться в найближчі місяці», – пише The Guardian.

У Москві це заперечують. Прессекретар Путіна Дмитра Пєсков заявив, що звинувачення у тому, що за кібератаками у Європі стоять проросійські хакери, «абсурдні».

Втім, більшість постраждалих авіарейсів прямували до країн, які активно підтримують Україну. За словами Еріка Шутена, керівника групи авіаційної безпеки Dyami, ситуація має всі ознаки гібридної війни, де атаки здійснюються одночасно на кількох фронтах — від транспорту й енергетики до сфери охорони здоров’я.

Як повідомляло Інше ТВ, У Польщі два літаки отримали повідомлення про загрозу вибуху. Один аеропорт тимчасово закривали