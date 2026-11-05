5 листопада у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулося відкриття виставки «Квітковий вайб» до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Як повідомила керівниця Культурно-мистецької асоціації «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, до експозиції увійшли творчі роботи дев’яти художників Миколаєва та області ГО «Культурно-мистецька асоціація «Арт-спокуса» – заслужених майстринь народної творчості України Тетяни Ульянкіної та Любові Паранюк, Світлани Бойкової-Калюжної, Віктора Хізниченка, Олени Коркішко, Катерини Баранюк, Олександра Рассолова, Ганни Халджаєвої, Алли Бондарєвої.

Вони презентували понад 70 графічних та живописних творів, де головна «героїня» – квітка.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку жовтня У Миколаєві відкрилася остання виставка проєкту «Мистецька абетка» – «Фелтінг» (ФОТО)