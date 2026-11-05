П’ятиразовий володар “Золотого м’яча” Кріштіану Роналду оголосив, що завершує виступи за збірну Португалії з футболу.

Про це пише ERR.ee.

“Португальці, це було непросте рішення. Але сьогодні настав той день, коли я розлучаюся з футболкою національної команди під номером 7. Настав час передати це в майбутнє”, – заявив Кріштіану Роналду в соцмережах.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

41-річний нападник грав за збірну із серпня 2003 року. Він провів у її складі 234 матчі, в яких забив 146 голів (обидва ці показники – світові рекорди). У 2016 році Португалія з Роналду стала чемпіоном Європи, а у 2019 та 2025 роках вигравала Лігу націй.

На клубному рівні португалець із грудня 2022 року виступає за “Аль-Наср” із Саудівської Аравії. Під час кар’єри форвард також грав за португальський “Спортінг”, англійський “Манчестер Юнайтед”, іспанський “Реал” та італійський “Ювентус”.

На рахунку Роналду 985 голів у кар’єрі, 146 з них – за збірну, 839 – на клубному рівні.

У вересні Роналду посварився з тренером збірної Португалії Жорже Жесусом після того, як той не випустив його на поле в матчі проти Норвегії. Футболіст самовільно залишив розташування команди, за що отримав місячну дискваліфікацію та штраф. Роналду тоді вибачився за свій вчинок та висловив готовність продовжити виступи за збірну.

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