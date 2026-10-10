Португальська федерація футболу (FPF) ініціювала дисциплінарне провадження щодо капітана національної збірної Кріштіану Роналду та застосувала до нього тимчасове відсторонення від змагань.

Приводом для розслідування стало те, що Роналду самовільно покинув тренувальний табір збірної Португалії через суперечку з головним тренером Жорже Жезушем. 41-річний форвард був розчарований тим, що залишався на лаві запасних протягом усього матчу Ліги націй проти Норвегії, незважаючи на очікування ігрового часу.

У заяві FPF зазначила, що дисциплінарне провадження відкрили для з’ясування обставин події та визначення її можливих дисциплінарних наслідків, передає Суспільне.Спорт.

«Початок дисциплінарного провадження проти Кріштіану Роналду, за рішенням Секції непрофесійного футболу від 9 жовтня 2026 року, з метою розслідування можливого дисциплінарного значення подій, що відбулися 7 жовтня. Без упередження щодо автоматичного попереднього відсторонення, якому він підлягав до дати встановлення, було визначено неавтоматичне попереднє відсторонення гравця, а процесу було надано терміновий характер», — йдеться в повідомленні федерації.

Яке покарання загрожує Роналду?

Остаточний термін можливого покарання залежатиме від результатів дисциплінарного розгляду. Наразі невідомо, якою буде остаточна санкція та коли її оголосять.

У випадку призначення мінімального терміну покарання (один місяць) Роналду пропустить матчі проти збірних Данії та Уельсу. Якщо дисциплінарна рада застосує максимальне покарання (шість місяців), гравець не зможе взяти участь у чвертьфінальних поєдинках Ліги націй, що заплановані на березень.

Після від’їзду з табору збірної нападник публічно вибачився за свої дії перед партнерами по команді та вболівальниками. Роналду також заявив про готовність прийняти дисциплінарне покарання, яке визначить федерація. Водночас він не заявляв про намір завершити виступи за національну команду.

Роналду виступає за збірну Португалії вже 23 роки: з моменту дебюту в серпні 2003 року провів за національну команду 234 матчі, забивши 146 голів. Головними трофеями португальця є титул чемпіона Європи-2016; також форвард здобув із командою титули Ліги націй у 2019 та 2025 роках.

Наступним суперником збірної Португалії у Лізі націй стане збірна Данії, з якою вони зіграють у суботу, 14 листопада, о 21:45 за Києвом.

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