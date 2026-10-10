Як повідомляло ІншеТВ, Трамп заявив, що Зеленський створює проблеми для світу, і Україні час обрати нового президента(ВІДЕО)

У Кремлі назвали звернення президента США Дональда Трампа до українського народу із закликом переобрати Зеленського “історчним” і “знаковим”.

Про це написав спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв, повідомляють “РИА Новости“.

“Президент Трамп приєднався до численних прихильників думки, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалює війну, як це робить Зеленський. “Україні час обрати нового президента”. Знаково й історично”, – заявив Дмитрієв.