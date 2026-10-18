17 жовтня в Еквадорі під час католицької меси загинув священник Патрісіо Альфредо Санчес Молінарі, на якого впав хрест, закріплений на стіні храму.

Трагедія сталася на очах у парафіян і потрапила до прямої трансляції богослужіння в соціальних мережах, інформує ГоловнеInUA.

Інцидент стався у храмі Матері Божої Неустанної Допомоги, де священник проводив месу.

Приблизно на 27-й хвилині трансляції хрест, розташований на стіні за спиною настоятеля, раптово відірвався від кріплення та впав на нього.

Свідками трагедії стали як присутні в храмі віряни, так і глядачі, які спостерігали за богослужінням онлайн.

На відеозаписі чути крики людей, які перебували в церкві в момент падіння хреста.

Внаслідок інциденту священник загинув.

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi linh mục Công giáo Patricio Alfredo Sánchez Molinari bị đè bẹp bởi một cây thánh giá trong một buổi lễ tại Ecuador https://t.co/24lJDRauRD — Dung Dang (@dungxdang) October 18, 2026

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