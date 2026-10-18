У США 17 жовтня рух No Kings провів загальнонаціональний день дій, поєднавши протести проти політики адміністрації Дональда Трампа із закликами до дострокового голосування перед виборами до Конгресу 3 листопада. За даними Stateline, організатори заявили про понад 2500 заходів у всіх 50 штатах та окрузі Колумбія.

Про це пише UkrMedia.

Цьогорічна кампанія відрізнялася від суто вуличних протестів. Як повідомляли Associated Press і Stateline, поряд із мітингами та маршами активісти проводили локальні зустрічі, писали листи виборцям і поширювали інформацію про доступні в окремих штатах способи та строки голосування.

Цифра понад 2500 стосується мережі заходів, про яку заявили організатори, а не незалежно підрахованої кількості проведених масових демонстрацій. AP описувало сотні запланованих подій, не наводячи повного загальнонаціонального підрахунку. Загальна кількість учасників акцій 17 жовтня також наразі не встановлена.

У Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна, за повідомленням, зібралися кілька тисяч людей. Учасники тримали плакати із закликами захищати виборчі права та голосувати достроково.

В Атланті перед учасниками заходу виступив член міської ради Майкл Джуліан Бонд. У Нью-Йорку відбулися акції із закликами до раннього голосування, а в Сан-Франциско сотні людей сформували на Ocean Beach великий напис VOTE.

Ці локальні приклади показують розосереджений формат кампанії: No Kings поєднав публічні виступи з практичною мобілізацією виборців, а не зосередився на одному центральному марші.

Організатори та учасники No Kings виступають проти політики й дій адміністрації Трампа. Вони заявляють про занепокоєння концентрацією повноважень виконавчої влади та закликають захищати виборчі права і демократичні інститути.

3 листопада 2026 року у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Американці обиратимуть усі 435 місць Палати представників і приблизно третину складу Сенату; результати суттєво вплинуть на те, яка партія матиме більшість у кожній із палат.

За даними CBS New York, 17 жовтня стало четвертою загальнонаціональною хвилею No Kings від початку другого терміну Трампа. Цього разу рух змістив акцент із протесту на участь у виборах і перевірку доступних у своєму штаті процедур голосування.

Акції проходили на тлі судового спору щодо поштового голосування в Каліфорнії. Міністерство юстиції США 15 жовтня подало позов і заявило, що поштові бюлетені нібито надіслали понад 20 тисячам осіб, яких федеральний уряд вважає ймовірно негромадянами США.

Це позиція та вимоги федерального уряду в межах позову, а не встановлений судом факт щодо громадянства виборців чи законності конкретних бюлетенів. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що штат не виконуватиме вимоги про утримання бюлетенів.

AP також зазначає, що Трамп раніше без доказів заявляв про масштабне шахрайство на президентських виборах 2020 року. Національний підрахунок учасників акцій No Kings 17 жовтня відсутній, а наступною конкретною перевіркою ефективності мобілізації стануть вибори до Конгресу 3 листопада.

Як повідомляло Інше ТВ, по всій території Сполучених Штатів Америки заплановано проведення акцій протесту під гаслом «No Kings», що має на меті продемонструвати, що країна не належить жодному лідеру чи владі.