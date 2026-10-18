Автором тексту для Радіодиктанту національної єдності у 2026 році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Артур Дронь — український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023), книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).

У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам’яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

Голосом Радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков.

Текст диктанту також читатиме і Даша Астафʼєва — співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

«Дуетне начитування Радіодиктанту — це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми надіємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість, та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует — одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з точки зору драматургії проєкту — це оригінально та цікаво», — розповіла координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності триватиме збір на проєкт «Дронопад» від благодійного фонду «Повернись живим». Бо українське небо потребує захисту, а наші воїни — підтримки. Заради спільної мети об’єднаємося, щоб допомогти збивати ворожі дрони.

Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови.

Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення та буде доступний на всіх континентах планети:

Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та «Дія».

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року у Миколаєві Радіодиктант національної єдності писали в бібліотеці, МНАУ, музеї і навіть ТЦК (ФОТО)