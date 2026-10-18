За січень–вересень 2026 року дефіцит федерального бюджету рф становив 61,08 млрд дол. США (5,186 трлн рублів), або 2,2% ВВП.

Це на 37% більше, ніж кремль планував на весь рік – 44,59 млрд дол. США (3,786 трлн рублів), або 1,6% ВВП, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно повідомлення, у вересні мінфін рф підвищив прогноз річного дефіциту до 86,51 млрд дол. США (7,345 трлн рублів), або 3,2% ВВП.

Видатки бюджету за січень–вересень збільшилися на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 410,19 млрд дол. США (34,825 трлн рублів). Доходи зросли лише на 10% – до 349,10 млрд дол. США (29,639 трлн рублів). Нафтогазовий сектор приніс на 17,2% менше – 64,44 млрд дол. США (5,471 трлн рублів).

Ненафтогазові доходи збільшилися на 18,8% – до 284,66 млрд дол. США (24,168 трлн рублів). Надходження ПДВ зросли на 27,4% – до 158,62 млрд дол. США (13,467 трлн рублів). Однак додаткові податкові збори не перекрили втрат від нафти й газу та зростання бюджетних витрат.

«Російський уряд витрачає більше, ніж отримує, і змушений покривати різницю за рахунок накопичених коштів або запозичень. Використання залишків на бюджетних рахунках скорочує резерв для майбутніх витрат. У найближчій перспективі владі рф доведеться шукати додаткові доходи через підвищення податків, нарощувати борг або урізати бюджетні видатки», – зазначають в українській розвідці.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні цього року бюджетний дефіцит РФ склав $78,4 млрд. Це 2,5% ВВП