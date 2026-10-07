Посольство США в Москві опублікувало попередження щодо здоров’я у зв’язку з інформацією про чуму в Іркутській області Росії. На цьому тлі американське відомство звернулося до громадян США із закликом негайно покинути територію Росії, оскільки уряд має обмежені можливості щодо надання допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт посольства США в Росії.

У посольстві наголосили, що поінформовані про повідомлення в ЗМІ щодо ймовірної легеневої чуми в Іркутській області, яка призвела до смерті людини. Також відомство в курсі пов’язаних з інцидентом карантинних заходів та закриття лікарень в Іркутську.

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості щодо надання допомоги громадянам США в Росії, особливо за межами Москви. Співробітники уряду США можуть зіткнутися з додатковими обмеженнями на особисті та службові поїздки до певних регіонів через проблеми зі здоров’ям та безпекою”, — йдеться у публікації.

На цьому тлі в посольстві додали, що Держдепартамент США залишає в силі попередження 4-го рівня — тобто рекомендацію американцям утриматися від поїздок до Росії, а також закликає своїх громадян покинути територію РФ.

“Закликаємо громадян США, які наразі перебувають у Росії, негайно покинути країну. Громадянам США, які планують поїздку до Росії, настійно рекомендується утриматися від поїздок через ризик незаконного затримання та проблеми з безпекою”, — підсумували в посольстві.

Як повідомляло Інше ТВ, Витік чуми в Іркутську може бути наслідком виготовлення військової вакцини для застосування біологічної зброї.

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