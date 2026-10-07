О 07:35 стався збій у роботі програмного забезпечення керування сигналами сповіщення про повітряну загрозу. Через це в окремих районах Миколаєва може спостерігатися безперервний сигнал сирени сповіщення.

Причини збою з’ясовуються, повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Фахівці, відповідальні за роботу данної системи, працюють над усуненням несправностей, щоб у найкоротші строки забезпечити повну коректність функціонування системи сповіщення.

Прошу зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.