Дві найстаріші кіностудії США завершили об’єднання, зібравши під одним дахом CNN, HBO і такі франшизи, як “Хрещений батько” та “Гаррі Поттер”.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

У вівторок компанії оголосили, що Paramount завершила операцію з купівлі Warner Bros. Discovery за 81 млрд доларів (72 млрд євро), у результаті чого утворився новий голлівудський гігант Skydance.

Об’єднання зводить під один дах HBO Max, фільми від «Гаррі Поттера» до «Sinners» та телеканали, включаючи CNN, із сервісом Paramount+, CBS та стрічками на кшталт «Top Gun» та «Хрещеного батька».

“Сьогодні історичний день не тільки для Skydance, але і для всієї нашої галузі”, – сказав гендиректор Девід Еллісон у заяві.

Угода ще більше концентрує владу в індустрії, якою і так керує лише жменька великих гравців. Компанія Еллісона Skydance придбала Paramount минулого року за 8 млрд доларів (7,1 млрд євро) і незабаром після цього націлилася на Warner.

Далі була бурхлива, що розтягнулася на рік боротьба за долю Warner. З урахуванням мільярдів доларів боргу викуп Warner компанією Paramount оцінюється майже 111 млрд доларів (98,6 млрд євро).

Об’єднана компанія отримуватиме майже 70 млрд доларів (62,5 млрд євро) виручки на рік і розраховує скоротити щорічні витрати більш ніж на 6 млрд доларів (5,4 млрд євро) протягом трьох років. Еллісон займе посаду голови ради директорів та гендиректора, а колишній глава Mattel Інон Крейз відповідатиме за повсякденне управління та інтеграцію двох бізнесів.

Еллісон також має намір згодом об’єднати Paramount+ та HBO Max у єдиний стрімінговий сервіс. Акції Skydance у вівторок почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «SKYD».

Боротьба за Warner за участю Netflix

Перші етапи походу Paramount за Warner швидко перетворилися на хаотичну цінову війну.

Через кілька місяців після того, як Warner оголосила, що готова продати частину бізнесу або навіть його повністю, компанія спочатку уклала у грудні угоду з Netflix про співпрацю в галузі кіновиробництва та стримінгу. Але Skydance Paramount, заявивши, що керівництво Warner «так і не вступило в змістовний діалог» за її колишніми пропозиціями, незабаром висунула ворожу зустрічну заявку, націлену на покупку всієї компанії, включаючи такі мережі, як CNN і Discovery.

Більшу частину початку 2026 року компанії провели в запеклій суперечці, сперечаючись, чия пропозиція виглядає вигіднішою, при цьому керівництво Warner знову і знову називало Netflix своїм кращим партнером. У результаті Paramount підвищила оферту з повної купівлі Warner до 31 долара за акцію, і Netflix вирішила вийти з перегонів. Наприкінці лютого Warner та Paramount підписали угоду про злиття.

Голлівудські зірки виступають проти

Від церемоній вручення нагород до онлайн-петицій – знаменитості першої величини та інші діячі індустрії ясно дали зрозуміти, що думають про угоду.

У квітні тисячі акторів, сценаристів і режисерів, у тому числі Джейн Фонда, Марк Руффало, Дені Вільньов та Джей Джей Абрамс, підписали лист проти злиття, попередивши про скорочення робочих місць та зменшення вибору для глядачів.

Протест звучав і в розпал нагородного сезону: на червоних доріжках з’являлися значки з хештегом #BlockTheMerger, а в мовах подяки звучали прямі випади. Отримуючи минулого місяця свою премію «Еммі», Саллі Філд сказала: «Ми не можемо дозволити цим голосам бути заглушеними, ослабленими чи злитими».

З іншого боку, Том Круз і Джеймс Кемерон підтримали Paramount: Еллісон знову наголосив на прихильності до виходу фільмів у широкий кінопрокат. Доля великого екрану була одним із головних питань і для критиків колишньої заявки Netflix.

Трамп та редакційна незалежність CNN

Президент США Дональд Трамп регулярно атакував репортажі CNN та під час боротьби за актив закликав продати канал. Його адміністрація позитивно сприйняла перспективу приходу Еллісона. У березні глава Пентагону Піт Хегсет заявив: “Чим швидше Девід Еллісон очолить цей канал, тим краще”.

Еллісон стверджує, що редакційна незалежність CNN буде збережено. У рамках мирової угоди з 12 штатами компанія домовилася створити «Раду з редакційної незалежності новинних служб», яка займатиметься CNN і CBS. Проте критики нагадують про потрясіння, які вже переживає CBS при власнику Skydance, і мають сумніви щодо ефективності нового органу з урахуванням впливу Еллісона на кадрові призначення. Об’єднана компанія зберігає Марка Томпсона на посаді головного редактора CNN.

Увагу до угоди посилює давня близькість Трампа до сім’ї Еллісонів, хоча президент продовжує критикувати висвітлення подій на CBS за власника Skydance.

Інвестиції країн Затоки викликають побоювання щодо впливу

Щоб профінансувати викуп Warner, Paramount залучила багатомільярдну фінансову підтримку із трьох країн Перської затоки: Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила запит компанії на велику непряму частку володіння цих іноземних інвесторів.

Раніше Paramount повідомляла, що розраховує: ці фонди побічно володітимуть майже 50% акцій об’єднаної компанії, але не отримають права голосу. Компанія також домагалася дозволу на те, щоб іноземні інвестори могли володіти до 100% непрямих часток участі з огляду на можливі майбутні вкладення. FCC задовольнила цей запит, вказавши, зокрема, що доступ до додаткового капіталу зміцнить телемовну галузь і тому відповідає громадським інтересам.

Критики, серед яких єдиний демократ у складі комісії FCC Ганна Гомес, назвали рішення тривожним та безпрецедентним. На їхню думку, такі великі вкладення створюють ґрунт для закулісного впливу.

Світові угоди зняли останні юридичні перешкоди

Влітку Paramount отримала схвалення антимонопольних органів у всьому світі на купівлю Warner, зокрема від Мін’юсту адміністрації Трампа.

Однак у липні генпрокурори-демократи з 12 штатів на чолі з Робом Бонтою з Каліфорнії подали позов із вимогою заблокувати злиття, заявивши, що об’єднана компанія «знищить конкуренцію» та скоротить вибір для споживачів, насамперед для відвідувачів кінотеатрів та абонентів кабельного ТБ по всій країні.

До них приєдналася Гільдія сценаристів США. Paramount спочатку погодилася відкласти завершення правочину до наступного року, поки позови розглядаються в рамках антимонопольного процесу.

У вересні сторони дійшли мирової угоди. Умови, вироблені штатами та згодом затверджені судом, припускають, що компанія збільшить обсяг кіновиробництва в США протягом найближчих п’яти років, вкладеться в навчання та розвиток персоналу, а також створить раду з редакційної незалежності для CNN та CBS.

Врегулювання цих претензій зняло ключовий бар’єр на шляху закриття угоди. Критики засудили компроміс як поступку корпоративному тиску та вважають запропоновані заходи недостатньо суворими.

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