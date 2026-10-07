У ніч на 07 жовтня (з 18:00 06 жовтня) ворог атакував:

– протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Ростовської обл. рф;

– балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;

– 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр із Вологодської, Курської обл. та Каспійського моря відповідно;

– 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль:

– 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;

– 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

– 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!