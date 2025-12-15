Лихо, катастрофа та кошмар. Саме так творчі працівники Голлівуду описують занепад колись могутньої студії Warner Bros, в той час, як Netflix і Paramount змагаються за купівлю історичної студії, а “місто блискіток” готується до нових потрясінь та втрат робочих місць, пише ВВС.

Втрату Warner’s, що переживає занепад і наближається до продажу – незалежно від того, чи дістанеться вона Paramount Skydance повністю, чи буде розрізана на частини для Netflix – оплакують у Голлівуді. Історичний спад виробництва вже й без того боляче вразив індустрію розваг.

Втрата студії, яка створила культові фільми від “Касабланки” та “Славних хлопців” до “Бетмена” та “Гаррі Поттера”, ймовірно, призведе до скорочень робочих місць і точно означатиме на одного покупця менше для кіно- та телепроєктів.

Опитування, які провела BBC серед десятків акторів, продюсерів та операторів, демонструють, що галузь прагне зважити, яке з двох рішень є менш небажаним: опинитися під контролем технологічного гіганта, якого звинувачують у занепаді кінотеатрів (Netflix), чи під контролем мільярдерів, які, на загальну думку, занадто тісно пов’язані з президентом Трампом (Paramount).

“Девід Еллісон – це правий мільярдер-трампіст”, – сказав асистент оператора про генерального директора Paramount Skydance. Він син мільярдера, співзасновника Oracle та близького соратника Трампа Ларрі Еллісона.

Якщо Netflix отримає бажану угоду, вони куплять “коронні діаманти” Warner Bros — 102-річну студію, HBO та її величезний архів фільмів і телешоу. Для іншого покупця залишаться застарілі телевізійні мережі Warner’s, як-от CNN, TNT Sports та Discovery.

Тим часом інша пропозиція про поглинання Warner Bros на суму $108 мільярдів, подана Paramount Skydance, включає підтримку від Саудівської Аравії, Абу-Дабі, Катару та фонду, започаткованого Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Це викликало занепокоєння щодо можливості цензури та надмірного державного втручання. Президент Трамп підлив олії у вогонь, коли заявив, що “продаж CNN є необхідністю”.

Угода щодо Warner Bros — це останнє із низки масштабних потрясінь у Голлівуді після пандемії.

У 2023 році виробництво кіно- та телепродукції повністю призупинили через одночасні страйки акторів і сценаристів. У 2022 році, після карантинних обмежень, пов’язаних із Covid, здавалося, кожен у Голлівуді працював, оскільки студії та стрімінгові платформи активно нарощували виробництво. Однак після завершення трудових протестів відновлення виробничого підйому не відбулося.

Наслідком цього стало те, що багатьом медіакомпаніям довелося закритися або злитися з іншими. Девід Еллісон зі Skydance Media купив Paramount, ще одну легендарну голлівудську студію, раніше цього літа, що призвело до тисяч втрат робочих місць.

Коли Warner Bros виставила табличку “Продається”, Paramount розпочала активну кампанію з купівлі компанії. Але врешті-решт студія оголосила про угоду з Netflix. Знехтувана Paramount потім звернулася безпосередньо до акціонерів Warner Bros Discovery з пропозицією про поглинання, яка, за їхніми словами, “краща” за угоду з Netflix.

Працівники Голлівуду, схоже, єдині, — це визначення лиходія: генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав, чия оплата праці склала $51,9 млн за минулий рік, коли Warner Bros втратила понад $11 млрд, а вартість акцій компанії впала майже на 7%.

“Я спостерігав, як Warner Bros страждала відтоді, як Девід Заслав став генеральним директором, і як він довів її до ручки”, — каже актор, який втратив житло після того, як його робота закінчилася. Він не захотів називати своє ім’я, оскільки все ще сподівається працювати на Netflix та Paramount.

Кілька людей порівняли Заслава з вигаданим кіноперсонажем Гордоном Гекко, який проголошує, що “жадібність — це добре” у фільмі “Волл-стріт” 1987 року.

Заслав очолив компанію у 2022 році під час іншого масштабного злиття Discovery, Inc., якою він керував, з WarnerMedia від AT&T, створивши Warner Bros Discovery. Ця консолідація призвела до скорочення кількох тисяч робочих місць, а також до щедрих пакетів винагороди для Заслава.

“Заслав — це просто Гордон Гекко: він прийшов, зламав усе і продав”, — каже продюсер, який працював на території Warner Bros.

“Він сказав: “Я зроблю всіх акціонерів багатими, і кого хвилює історія цього місця”.

Warner Bros заперечила проти такої характеристики.

“Під керівництвом Девіда і талановитої команди WBD протягом останніх трьох з половиною років студія відновила свою лідерську позицію завдяки унікальному набору фільмів на основі оригінального контенту, здійснила перезапуск Всесвіту DC під єдиною уніфікованою командою з десятирічним планом, а стрімінговий сервіс запустився в усьому світі та вперше в історії став прибутковим”, — заявив голова відділу комунікацій Warner Роберт Гіббс у коментарі BBC.

Для багатьох кінопрацівників те, хто саме купить Warner Bros, видається майже несуттєвим. Натомість вони зосередилися на тому, як перевинайти себе, оскільки індустрія скорочується на тлі консолідації та зростаючого використання ШІ у сфері розваг.

“Щоранку, скільки б я не казав собі залишатися позитивним, я прокидаюся з відчуттям, що зазнав невдачі в усьому”, — говорить актор, який зараз залишився без даху над головою разом із дружиною та двома дітьми.

Він попросив не називати його імені, побоюючись, що це може вплинути на його майбутню роботу.

Інші не настільки в цьому впевнені. Цей технологічний гігант, мабуть, був найбільшим руйнівником індустрії з часів, коли Warner Bros започаткувала “розмовне кіно” у 1927 році.

“Я вважаю, що це катастрофа”, — каже кінопрокатник, який не захотів називати своє ім’я, оскільки співпрацює з Netflix.

“Це компанія, яка відкрито і гордо заявляє, що кінотеатри більше не потрібні. Це лякає. Це кошмар”.

Багато кінотеатрів у США відмовляються показувати фільми Netflix через їхню стратегію, орієнтовану на стрімінг у першу чергу.

“Принаймні з Paramount ми знаємо, що фільми потраплять на великий екран. Вони не знищили кінотеатри”, — сказав один продюсер, який працював з усіма трьома компаніями.

Netflix прагне розвіяти ці побоювання, заявляючи, що вони очікують “підтримки поточної діяльності Warner Bros та розширення її сильних сторін, включно з кінопрокатом фільмів”.

Багато хто в Голлівуді хоче їм вірити.

Джон Еванс, звукорежисер, який підробляє акторством, сценарною роботою та продюсуванням, вказує на дбайливе відновлення Netflix історичного Єгипетського театру на легендарному Голлівудському бульварі як на знак їхніх добрих намірів.

“Єгипетський”, класичний кінотеатр 1922 року, був місцем першої у світі кінопрем’єри “Робін Гуд” з Дугласом Фербенксом. Він занепадав, перш ніж Netflix придбав його у 2020 році та вклав у реконструкцію $70 млн.

“Я думаю, це хороший знак”, — сказав Еванс, додавши, що стрімінг — це те, як багато кінопрацівників, як і решта світу, споживають фільми та телебачення.

На знімальному майданчику Warner Bros туристи роблять селфі перед декорацією кав’ярні “Central Perk” із серіалу “Друзі” та прогулюються повз фасади будівель, які імітують Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Всередині, в офісах і кімнатах сценаристів, для тих, хто ще працює, — все, як завжди.

“Я пережив сім злиттів”, — сказав продюсер, який працює на ділянці Warner Bros і зараз розробляє нове шоу.

Він пояснює, що втрачати студію сумно, оскільки це означає, що буде ще важче створювати та продавати шоу, маючи на одного покупця менше.

“Але якщо ти робиш хороший продукт, ти робиш хороший продукт”.

Продюсер говорив на умовах анонімності в той день, коли Paramount Skydance оголосила про свою пропозицію про поглинання. Він сказав, що надто зайнятий, щоб перейматися продажем, бо намагається запустити шоу в ефір, — і не здивується, якщо до кінця цієї історії з’явиться інший мільярдер чи трильйонер із новою пропозицією про купівлю студії.

“Я жартую про те, що Ілон [Маск] зайде і зробить це, але він може”, — сказав він про власника Tesla та X.

“Коли у вас є люди, статки яких оцінюються в трильйон доларів, жодних правил не існує”.