Про те, що Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги у 2026 році, канцлер Фрідріх Мерц повідомив сьогодні в Берліні.

Мерц пообіцяв також забезпечити енергопостачанням українські дитсадки, школи та лікарні на тлі спроб Росії «варварські» зруйнувати енергосистему країни.

Канцлер нагадав, що Німеччина з лютого 2022 року виділила Україні військової допомоги на €40 млрд і цивільної підтримки на €36 млрд. На захист енергоінфраструктури Берлін зараз додатково передав €170 млн.

Крім того, він додав, що Німеччина співпрацює з партнерами у Європі та G7 над тим, щоб надати Україні ще більше фінансової допомоги. Одним із цих кроків може стати репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ — він допоможе підтримати країну щонайменше протягом наступних двох років.

Мерц також повідомив, що Німеччина підтримає приєднання України до зони вільної торгівлі ЄС. Він заявив, що процвітаюча післявоєнна Україна стане цінним торговим партнером для ЄС:

Мерц додав, що з метою економічної інтеграції України з ЄС, Берлін актуалізує договір з Києвом про приєднання до угоди про вільну торгівлю.

Канцлер також розповів про залучення приватного капіталу на відбудову України. За його словами, зацікавленість у цьому висловили багато німецьких підприємств.