Впродовж завтрашнього дня – вівторка, 16 грудня – на погоду в Україні буде впливати антициклон Frieda.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Згідно з інформацією експерта, впродовж завтрашнього дня антициклон на ім’я Frieda блокуватиме для України “доступ опадів у будь-якому вигляді”.

Отже, погода 16 грудня по країні очікується без дощу та без снігу.

“Вологість підвищуватимуть хіба що тумани”, – зауважила Діденко.

Тим часом у західних областях України завтра ймовірні сонячні прояснення.

Антициклон Frieda (карта: facebook.com/tala.didenko)

“Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок”, – поділилась синоптик.

Так, впродовж дня:

у більшості областей очікується від 4 до 7 градусів вище нуля;

у східних областях, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській – від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16 грудня погода буде також без опадів.

“Найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів”, – додала Діденко.

Метеоролог повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди.

З огляду на це істотні опади малоймовірні.

“Холоду не видно. Вночі можуть бути кволенькі “мінуси”, проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів”, – розповіла Діденко.

Насамкінець вона зауважила, що хмарна й “сирувата” погода – може й не найбільш оптимістичний прогноз.

“Проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря – якраз те, що варто цінувати”, – нагадала синоптик.