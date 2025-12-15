Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини з представниками американської делегації у Берліні (Німеччина) про припинення російсько-української війни, які відбулися у неділю та в понеділок.

“У нас завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось: гідність. Це те, що зупинило Росію. Люди такі в Україні”, – сказав Зеленський на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок.

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку запуску в Берліні одного з перших закордонних офісів, який займатиметься експортом українського озброєння та спільними виробничими проєктами з ФРН.

На закритті Німецько-українського економічного форуму глава держави підкреслив, що Україна в умовах війни не лише звертається по допомогу, а і пропонує партнерам спільні проєкти, зокрема у сфері оборонних технологій.

“Дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але і пропонує спільні проєкти, які сьогодні вже обговорювали, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас, передусім технологічно. Звісно, найперше – це на сьогодні оборонне виробництво. Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною”, – зазначив він.

Зеленський нагадав, що Німеччина є одним із найбільших торговельних партнерів України в Європі, і уряд України ставить за мету подальше розширення контрактів між двома країнами.

“Це об’єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але і створює основу для ще більших взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів”, – зауважив президент.