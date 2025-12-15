На спільній з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем пресконференції президент України Володимир Зеленський визнав, що територіальне питання досі є найважчим, хоча переговори, як він висловився, з американською стороною ідуть цілодобово.

-Я сподіваюсь, що вони можуть допомогти наблизити мир. Хоча це дуже непросто… Ми відчуваємо, що партнери чують Україну і готові шукати рішення, які зроблять мир достойним, а безпеку гарантованою, – сказав він.

-Думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою до України, які наблизять реальне завершення війни.

-Я вважаю, що питання територій болюче. Росія хоче те, що вона хоче… Ми чітко знаємо, чого вони хочуть. Важливо, що американські партнери мене зрозуміли. Безумовно, у нас різні позиції щодо територій – я радий, що ми одне одного почули. Думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус, – сказав Зеленський.