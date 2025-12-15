Якщо ви хочете приємно здивувати своїх гостей на Різдво чи Новий рік якоюсь доволі незвичайною стравою, тоді зверніть увагу на салат “Печінка під шубою”. Адже він точно виділиться на святковому столі серед звичних закусок, радять Добрі новини.

Поєднання продуктів у ньому продумане до дрібниць: ніжна куряча печінка, хрумкі огірочки та пікантний соус. Тож такий салат не тільки смачний, але ще й неймовірно ситний – гості неодмінно залишаться задоволеними.

Основні інгредієнти:

400 грамів курячої печінки;

4 штучки духмяного перцю;

2 лаврових листки;

65 грамів рису;

1 морквина;

5 яєць;

1/2 цибулини;

2 мариновані огірки.

Інгредієнти для соусу:

3 столові ложки сметани;

3 столові ложки майонезу;

1/2 чайної ложки гірчиці;

1 зубчик часнику;

сіль та перець (за смаком).

Спосіб приготування:

Потрібно заздалегідь підготувати всі інгредієнти: відваріть і охолодіть моркву, рис та яйця. А печінку варто приготувати особливим способом – так вона вийде м’якою та ніжною.

Крок 1:

У киплячу воду додайте сіль, духмяний перець та лавровий лист. Потім дуже акуратно опустіть у каструлю шматочки курячої печінки, знову доведіть воду до кипіння і варіть рівно 12 хвилин. Після цього перекладіть печінку на тарілку і накрийте, щоб вона не стала сухою.

Крок 2:

Наріжте печінку та огірки на дрібні шматочки, моркву натріть на дрібній тертці і змішайте з рисом. Яйця розділіть на білки та жовтки, цибулю наріжте маленькими кубиками та обдайте окропом.

Крок 3:

В окремій мисці змішайте сметану, майонез, гірчицю, подрібнений часник, сіль та перець. Соус готовий.

Крок 4:

На плоске блюдце поставте кулінарне кільце, дно трохи змастіть соусом і зберіть салат шарами: печінка, соус (2 столові ложки), цибуля, огірки, соус, рис із морквою, соус, натерті на дрібній терці яєчні білки, соус і верхній шар – яєчні жовтки.

От і все – салат “Печінка під шубою” готовий! Приємного вам апетиту та веселих свят, наскільки це можливо.