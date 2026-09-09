Сьогодні, 9 вересня, о 10:00, ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу «шахед».

Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням «Харків — Ізюм». Виникла пожежа.

Як повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, на жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора, 8 вересня, росіянці тричі атакували поїзди. Внаслідок атак загинула провідниця поїзду Дніпро-Запоріжжя, ще 10 пасажирів приміського дизель-поїзду на Сумщині постраждали.