Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради підтримали рішення про створення комісії, яка займатиметься прийняттям до комунальної власності дитячого оздоровчого комплексу «Алий Парус», розташованого в селі Рибаківка.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

«На сьогодні ми провели необхідну процедуру і, на виконання вимог чинного законодавства, пропонуємо створити комісію для прийняття-передачі дитячого оздоровчого комплексу до комунальної власності у складі восьми осіб. До комісії увійдуть представники структурних підрозділів Миколаївської міської ради та АТ “Зоря-Машпроект”, у господарському віданні якого перебуває майно», — повідомила очільниця управління комунального майна Тетяна Дмитрова.

Комісія має забезпечити проведення подальших процедур, необхідних для передачі комплексу з державної до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року будівля колишньої «Трамвайної підстанції» перейшла у комунальну власність Миколаєва