Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазнає звинувачень з боку опозиційних ЗМІ щодо нібито отримання ним заздалегідь інформації про підготовку атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року від розвідки Об’єднаних Арабських Еміратів, пише ЛБ.

Голові уряду закидають те, що він нібито знав про підготовку нападу на Ізраїль, але проігнорував повідомлення і не підготував країну до цього. У день атаки було втрачено 1200 життів, а наслідки 7 жовтня були величезними – війна у Газі з численними жертвами та руйнуваннями інфраструктури.

Сам Нетаньягу заперечує факт того, що знав про план ХАМАС. Але підозри на його адресу лише посилилися після того, як міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що “будь-яка розвідувальна інформація доноситься до сторін у разі потреби” – фактично підтвердивши, що передача певних відомостей про наміри палестинських бойовиків все ж відбувалась.

Інформаційна атака на Нетаньягу відбувається трохи більше ніж за місяць до того, як в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори. Основний опонент прем’єра Гаді Ейсенкот стверджує, що все більше ознак вказують на провину Нетаньягу у “сліпому веденні країни до катастрофи 7 жовтня”.